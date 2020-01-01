وزير قطاع الأعمال العام ينعى الفريق محمد العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

نعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء اليوم. 


وقال السيد الوزير ناعيا الفريق العصار: "كان أول من هنأني من قدامى الوزراء بعد تكليفي منذ عامين.. ولتخفيف الرهبة عني أسهب في استدعاء أسماء أصدقاء مشتركين.. منتهى التواضع والرقي والبساطة والكرم.. أنه صديقي الفريق العصار.....الله يرحمك".

 
وتقدم السيد الوزير بخالص التعازي لأسرة الفريق الراحل، داعيا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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