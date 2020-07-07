وزير المالية ناعيًا الفريق العصار: مصر خسرت قامة وطنية وقائدا من أفضل أبنائها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الفريق محمد  سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى زميله في مجلس الوزراء ، الذى وافته المنية مساء امس.


 وتقدم وزير المالية باسمه وباسم جميع العاملين بوزارة المالية بخالص تعازيه للقوات المسلحة المصرية وايضا للعاملين بوزارة الانتاج الحربي ولشعب مصر العظيم ولاسرة الفريق العصار، سائلا المولي عز وجل ان يلهمنا الصبر علي هذا المصاب الجلل وان يتغمد الفقيد العظيم بواسع رحمته وان يجعل ما قدمه من خدمات جليلة للوطن حتي النفس الاخير في ميزان حسناته.


واكد الوزير ان مصر والقوات المسلحة المصرية خسرت برحيل الفريق محمد العصار.. قامة وطنية عظيمة وأحد رموز قيادات القوات المسلحة المخلصين، صاحب التاريخ الحافل فى خدمة الوطن حيث لم يالوا جهدا في خدمة الامة المصرية والعربية طوال عمله بالقوات المسلحة المصرية وخلال منصبه الوزاري، حيث شارك الفقيد العزيز فى حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر العظيمة، كما شارك فى مسئولية إدارة البلاد عقب ثورتي 25 يناير 2011  و30 يونيو 2013 ليحمل امانة ومسئولية الانتقال بمصر الي بر الامان.. وكان نموذجًا متفردًا فى التضحية والفداء والوطنية كما استمر في  عمله الدءوب لخدمة مصر وشعبها خلال ازمة جائحة فيروس كورونا التي قامت ولا تزال تقوم وزارة الانتاج الحربي بجهد متميز في مكافحة الجائحة وتوفير جميع احتياجات البلاد من الاجهزة والمعدات الطبية ومواد التعقيم والتطهير.


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