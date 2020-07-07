بعد إعلان وصيته على الهواء.. الجمهور يُطارد يحيى الفخراني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تصدر الفنان يحيى الفخرانى مركزًا مُتقدمًا ضمن قائمة الأكثر بحثـا على موقع "جوجل" ، وذلك بعد إفصاحه عن وصيته التي طلبها من عائلته، أثناء مداخلته مع الإعلامى عمرو أديب، وأيضًا بعد رده على الأشخاص الذين قاموا بالتنمر على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وتحدث يحيى الفخراني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، قال فيها :"لما حصل تنمر على الراحلة القديرة رجاء الجداوي على السوشيال ميديا اتقهرت، وقلت لأولادي لو مرضت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال".

وتابع يحيى الفخراني قائلاً :"اللي تنمر على رجاء الجداوي كان مستكتر عليها أن الدولة تنقلها المستشفى".

وفي سياق آخر، توفيت رجاء الجداوى منذ يومين بعد صراع مع فيروس كورونا وذلك في مستشفى العزل بالإسماعيلية.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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