مفاجأة.. طريقة جديدة لنق عدوى الكورونا (فيديو)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرض الإعلامي الإعلامي عمرو أديب، صورة لدراسة توضح الفرق بين كمية الفيروسات الحديث والعطس والكحة أثناء ارتداء كمامة، وبدون ارتداء كمامة.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إنه يفضل أنه حال الحديث مع شخص لا يرتدي كمامة ألا تطول مدة الحوار، منوها بأن الرذاذ الناتج عن السعال بدون كمامة يصل إلى 3.7 متر.
 

وأضاف أن الدراسة أوضحت أنه العطس وأو السعال والشخص مرتدي كمامة لا يكون له أثر يذكر على الأخرين، منوها بأن هناك عدد من العلماء وجهوا دراسة لمنظمة الصحة العالمية مفاداها أنه يمكن نقل العدوى عبر الهواء، معلقا: "لو حد عطس بدون ارتداءا الكمامة ومشي وحد دخل ممكن يستنشق أثر العطس من الهواء".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

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