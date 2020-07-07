أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في السوق المحلي خلال التعاملات الصباحية

استقرت اسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7-7-2020 عند نفس معدلات أمس، حيث سجل سعر جرام 21 نحو 795 جنيها وجاءت الأسعار خلال التحديثات الصباحية على النحو التالي:





أسعار الذهب الآن





جرام الذهب عيار 18 : 681.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 : 795 جنيهًا

جرام الذهب عيار 24 : 908.5 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6360 جنيهًا

السعر العالمي : 1782 دولار





أسعار الذهب العالمي





تتجه أسعار الذهب للعودة للمستويات التاريخية التى حققتها خلال الشهر الماضى بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة مع خسائر الدولار وآمال تعافي الاقتصاد.





ويأتي تقلبات الذهب وسط القلق حيال زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا من ناحية وآمال تعافي الاقتصاد العالمي التي دفعت الأسهم لمكاسب قوية خلال التعاملات من جهة أخرى.





وفي أول أربعة أيام من شهر يوليو الجاري، أبلغت 15 ولاية أمريكية عن تسجيل زيادة قياسية في الحالات الجديدة من وباء "كوفيد-19"، والتي أصابت نحو 3 ملايين أمريكي وأودت بحياة حوالي 130 ألف شخص.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية شهر يونيو الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1793.50 دولار للأوقية، بعد أن كان يتداول عند 1779.20 دولار للأوقية خلال التعاملات.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 1783.80 دولار للأوقية.









على جانب أخر، أ علنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.















