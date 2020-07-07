وزير النقل: "السكة الحديد للخدمات المتكاملة" حققت إيرادات بـ305 ملايين جنيه 2019

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:09 ص
اللقاء
اللقاء
كرستينا عياد
أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حققت الشركة 305 ملايينن جنيه إيرادا لعام 2019 مقابل 272 مليون جنيه عام 2018، وحققت 12 مليون جنيه أرباحا عام 2019 مقابل 6 ملايين جنيه عام 2018.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية  لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي عن عام 2019.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات كافة التي تتخذها الشركة في المحطات والقطارت والورش من اعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعراض جهود الشركة في تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الاثاث والملابس الخاصة بالعمال وتصنيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك جهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع فى إنشاء المخازن بالشركة.

ووجه الوزير، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات والقطارات على مدار الساعة واماكن التردد الكثيف من الركاب مثل شبابيك التذاكر لمواجهة فيروس كورونا والتطوير المستمر لمنظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة وإستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية.

آخر تطورات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
وزير النقل: "السكة الحديد للخدمات المتكاملة" حققت إيرادات بـ305 ملايين جنيه 2019
وزير النقل: "السكة الحديد للخدمات المتكاملة" حققت إيرادات بـ305 ملايين جنيه 2019

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل وزارة النقل كامل الوزير، وزير النقل النقل السكة الحديد للخدمات المتكاملة والنظافة السكة الحديد

أخبار تهمك

خبير موارد مائية يكشف حقيقة ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

راتب فايلر في الأهلي بعد التجديد لمدة موسم واحد

منذ نصف ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 11 ساعة

انقسام في الزمالك بعد طلب كارتيرون عودة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"السكة الحديد": سنستغل عيد الأم لتجاوز أحزان حادث محطة مصر

"النقل": انعقاد الجمعية العمومية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة

بعد سحب المحطات.. رئيس المتكاملة: إسناد 80 عامل للمركز الطبي

المترو يواصل تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا

السكك الحديد: تعقيم القطارات قبل كل رحلة لمواجهة كورونا (فيديو)

النقل: استمرار تعقيم محطات وقطارات السكك الحديدية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:44 ص

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»