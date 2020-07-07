وزير النقل: "السكة الحديد للخدمات المتكاملة" حققت إيرادات بـ305 ملايين جنيه 2019

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حققت الشركة 305 ملايينن جنيه إيرادا لعام 2019 مقابل 272 مليون جنيه عام 2018، وحققت 12 مليون جنيه أرباحا عام 2019 مقابل 6 ملايين جنيه عام 2018.





وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي عن عام 2019.





وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات كافة التي تتخذها الشركة في المحطات والقطارت والورش من اعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعراض جهود الشركة في تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الاثاث والملابس الخاصة بالعمال وتصنيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك جهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع فى إنشاء المخازن بالشركة.





ووجه الوزير، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات والقطارات على مدار الساعة واماكن التردد الكثيف من الركاب مثل شبابيك التذاكر لمواجهة فيروس كورونا والتطوير المستمر لمنظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة وإستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية.



