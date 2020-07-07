السكة الحديد تعلن معدل تأخيرات القطارات اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:03 ص
قطار
قطار
كرستينا عياد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، معدل التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة، أن هذه الخطوط تشمل ما يلي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة

- أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة 

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

آخر تطورات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

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