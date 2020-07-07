ليم مانويل ميراندا ينفي نية تحويل عرض Hamilton لفيلم سينمائي

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في حوار له نقلته صحيفة ديلي ميل، أعرب الفنان الاستعراضي الأمريكي الشهير لين مانويل ميراندا عن سعادته بطرح عرضه المميز Hamilton للعرض عبر منصة ديزني بلص.

ووفقا لما جاء في حوار مانويل، فإن العرض، ليست هناك نية على الإطلاق لتصويره وتحويله لفيلم سينمائي، مشيرا لأنه عرض غنائي استعراضي صمم في الاصل للعرض في برودواي.

وساهم نجاح مانويل في هذا العرض، في حصوله على عروض مميزة أخرى داخل هوليوود، كان أبرزها مشاركته كاحد أبطال النسخة الجديدة من فيلم "ماري بوبنز".

