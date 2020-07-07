أبرز الأفلام التي لحن موسيقاها الراحل Ennio Morricone



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه لم يستدل على السبب الحقيقي للوفاة، غير أن موريكون عرف بعبقريته، وتاريخه الحافل في صناعة الموسيقى التصويرية للأفلام، والذي منحه من قبل جائزتين أوسكار.



وكانت أبرز الأعمال السينمائية التي قام موريكون بتلحين موسيقاها التصويرية، فيلم الغرب الشهير الطيب والشرس والقبيح، وفيلم 'The Hateful Eight لكوينتن ترانتينو.



رحل عن عالمنا أمس الاثنين الموسيقار الأمريكي القدير "إينو موريكون"، عن عمر يناهز الـ 91 عام، خلاله تواجده بأحد المستشفيات العامة بإيطاليا.