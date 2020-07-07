كيت بلانشيت سياسية معادية للنسوية في مسلسلها الجديد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


تحدثت النجمة الكبيرة كيت بلانشيت عن تفاصيل دورها بمسلسلها الجديد "مسز أمريكا"، الذي تجسد به شخصية السياسية الأمريكية الشهيرة Phyllis Schlafly.

وفي حوار لها مع صحيفة زا ميرور، قالت كيت أن تجسيدها لشخصية هذه السيدة، يعتبر توجه عكس مبادئها السياسية، غير أنها مجربة للقيام بذلك لتوضيح شخصية السياسية الأمريكية الشهيرة.

وأوضحت كيت، أنها في العادة تعتنق سياسات دعم المرأة والنسوية ضمن آرائها السياسية، وتجسيدها لشخصية هذه السيدة المعادية لهذه المبادئ كان بمثابة تحدي كبير لها.

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