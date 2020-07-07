أديل تتعاون مع أبرز العاملين بصناعة الموسيقى لإنتاج ألبومها الجديد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تعمل حاليا النجمة الكبيرة أديل على التحضير لطرح البومها الغنائي الجديد، الذي سيكون الرابع ضمن مسيرتها الفنية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن أديل، ستتعاون مع مجموعة مميزة، من أبرز العاملين بصناعة الموسيقى في هوليوود لإخراج ألبوم ذو قيمة عالية يضمن لها تحقيق مجموعة جديدة من أكبر الجوائز.

ومن ضمن الذي ستتعاون معهم أديل في صناعة هذا الألبوم، كل من رافيل صادق المنتج الخاص بالنجمة الراحلة ويتني هيوستن، والملحن والمغني جون ليجند.

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