كيم كارداشيان تؤكد نية زوجها للترشح للرئاسة الأمريكية وتعلن دعمها له

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

بعد أن أعلن كاني ويست عن نيته للترشح للرئاسة الأمريكية، تلقى الدعم من عدد من المشاهير كان في مقدمتهم زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كيم، قامت بإعادة نشر التغريدة التي اعلن بها كاني عن نيته للترشح، والحقتها بعلم الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلن الملياردير ايلون ماسك مالك شركة تسلا عن نيته لدعم كاني ويست في السباق الرئاسي الأمريكي إذا ما صدق النية في القيام بذلك.

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