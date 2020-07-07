بعد إعلانه عن نيته الترشح.. هذه هي فرص فوز كاني ويست بالرئاسة الأمريكية



وقالت الصحيفة، أن نتائج الاستفتاء كشفت عن أن فرص فوز كاني وفقا لتنبؤات الجمهور وتشير لأن شخص واحد من أصل كل 50 شخص شاركة في الاستفتاء يتوقعون فوز كاني.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العديد من مواقع التنبؤات عبر الانترنت استغلت الفرصة ونشرت استفتائات حول فرص فوز كاني بالرئاسة هذا العام.