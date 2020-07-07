بعد إعلانه عن نيته الترشح.. هذه هي فرص فوز كاني ويست بالرئاسة الأمريكية
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:57 ص
أحمد جمال أحمد
قبل 4 اشهر فقط من انطلاق السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2020 الجاري، أثار مغني الراب الشهير كاني ويست، تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل بإعلانه عن نيته للترشح للرئاسة الأمريكية هذا العام.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العديد من مواقع التنبؤات عبر الانترنت استغلت الفرصة ونشرت استفتائات حول فرص فوز كاني بالرئاسة هذا العام.
وقالت الصحيفة، أن نتائج الاستفتاء كشفت عن أن فرص فوز كاني وفقا لتنبؤات الجمهور وتشير لأن شخص واحد من أصل كل 50 شخص شاركة في الاستفتاء يتوقعون فوز كاني.