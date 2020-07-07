الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:44 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
توصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، للعب بين صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل المارد الأحمر على توقيع اللاعب، خلال الساعات الماضية بعد جلسة جمعته مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وتدخل من رئيس القلعة الحمراء.

وجاء توقيع اللاعب، بعدما تنازل عن الشر الذي تمسك به في وقت سابق وهو وضع شرط جزائي في عقده يتيح له الرحيل للدوريات الأوروبية.

ومن المفترض أن يقوم النادي الأهلي، بإنهاء كافة التفاصيل مع إدارة المقاولون العرب، من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب والالتزام في التدريبات الفترة المقبلة.

وكان طاهر، أعرب عن سعادته بارتباط اسمه بالنادي الأهلي، موضحًا أنه لا يمانع اللعب بين صفوفه خاصةً أنه من أكبر الأندية العربية والإفريقية.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة إفريقية

أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خبير موارد مائية يكشف حقيقة ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

انقسام في الزمالك بعد طلب كارتيرون عودة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 14 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:44 ص

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»