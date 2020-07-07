الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

توصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، للعب بين صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وحصل المارد الأحمر على توقيع اللاعب، خلال الساعات الماضية بعد جلسة جمعته مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وتدخل من رئيس القلعة الحمراء.





وجاء توقيع اللاعب، بعدما تنازل عن الشر الذي تمسك به في وقت سابق وهو وضع شرط جزائي في عقده يتيح له الرحيل للدوريات الأوروبية.





ومن المفترض أن يقوم النادي الأهلي، بإنهاء كافة التفاصيل مع إدارة المقاولون العرب، من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب والالتزام في التدريبات الفترة المقبلة.





وكان طاهر، أعرب عن سعادته بارتباط اسمه بالنادي الأهلي، موضحًا أنه لا يمانع اللعب بين صفوفه خاصةً أنه من أكبر الأندية العربية والإفريقية.











