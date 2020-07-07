البرازيل: وفاة 620 شخصًا بسبب كورونا في يوم واحد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت البرازيل يوم الإثنين عن 620 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي، مما يرفع عدد القتلى في البلاد إلى 65487.

كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 20229 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 1623.284 حالة. تأتي الأرقام الجديدة مع بدء فتح المدن في جميع أنحاء البلاد.

افتتحت ريو دي جانيرو، حيث مات أكثر من 10000 شخص بسبب فيروس كورونا، الحانات والمطاعم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في ساو باولو، أعيد فتح الحانات والمطاعم وصالونات التجميل أيضًا مع قيود يوم الاثنين بعد إغلاقها منذ 24 مارس. وستتوفر الآن في المطاعم مناطق جلوس بعد أن كانت مقيدة سابقًا بخدمات التوصيل والاستقبال.

ولكن سيتم تطبيق قواعد وقيود جديدة، على سبيل المثال، لا يمكن تشغيل بارات ومطاعم ساو باولو إلا لمدة 6 ساعات في اليوم وبحد أقصى 40٪ من السعة.

تواصل البرازيل اتباع الولايات المتحدة في قيادة أكبر عدد من الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في العالم.

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