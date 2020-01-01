وزارة الكهرباء تنعي"العصار".. لن ننسي التضحيات التى قدمها لوطنه

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
نعى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ببالغ الحزن والأسى فقيد الوطن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى  ، بعد رحلة كفاح كبيرة فى خدمة الوطن .

 

وقال  شاكر في بيانا   لوزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، "ببالغ الحزن والآسي  ننعي فقيد جمهورية مصر العربية  الذي كان  يتمتع بشخصية وطنية متفردة وقدم جهودا واسهامات بالغة الاهمية في  خدمة وطنه من خلال كافة المواقع التي شغلها علي مدار حياته وخاصة في احد أهم المراحل التي مرت بها مصر وان التاريخ المصرى لن ينسى الدور الكبير الذى قام به الفقيد والتضحيات التى قدمها للوطن فى كافة المهام والمسئوليات التى تولاها والاسهامات العظيمة التى ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا  .

وأضاف شاكر ان الفقيد كان نعم الأخ والصديق العزيز والذي كان أحد رموز الاخلاص والوفاء لهذا الوطن  ، وتشرفت بزمالته والعمل معه لعدة سنوات في مجلس الوزراء .

ويتقدم الدكتور شاكر بخالص تعازيه باسم  كل قيادات والعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة الى اسرة الفقيد ومحبيه داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان ... " وإنا لله وإنا اليه راجعون "

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