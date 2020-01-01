توم هانكس يكشف تفاصيل مرعبة أثناء إصابته بـ"كورونا"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
وكالات

روى النجم الأمريكي، توم هانكس، تجربته مع الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، كشف أنه عانى من أعراض مثل آلام الجسم والتعب لمدة أسبوعين.

وكشف أنه وزوجته، الممثلة ريتا ويلسون، "لم يكونا خائفين من "كورونا" بسبب شعورهما بالتعب، ولكن لأن الفيروس غادرهما بعد أسبوعين وكانت لديهما أعراض مختلفة.
 
كشف أنه وزوجته، الممثلة ريتا ويلسون، "لم يكونا خائفين من "كورونا" بسبب شعورهما بالتعب، ولكن لأن الفيروس غادرهما بعد أسبوعين وكانت لديهما أعراض مختلفة.

وأوضح هانكس في حديثه لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، والذي نقلته "نوفوستي": "فقدت زوجتي إحساسها بالذوق والشم، كما كانت تعاني من غثيان شديد، وكان لديها حمى أعلى بكثير مني".

وعن الأعراض التي شعر بها خلال إصابته بالفيروس، قال هانكس: "كنت مرهقا جدا طوال الوقت وأعاني من آلام في الجسم، ولم أتمكن من التركيز على أي شيء لأكثر من حوالي 12 دقيقة، وهذا الجزء الأخير يشبه حالتي الطبيعية على أي حال".

وكشف الممثل البالغ من العمر 63 عاما أنه يعاني أيضا من داء السكري من النوع 2 ولديه دعامة في قلبه، الأمر الذي دفعه إلى سؤال العاملين في المستشفى التي يتلقى العلاج فيها عما إذا كان سيضعونه تحت بند "الحالات الحرجة".

وأضاف: "طالما لم ترتفع درجات حرارتنا ولم تتعرض رئتانا لما يشبه الالتهاب الرئوي لم يساورنا القلق".

وأكد:"لست الشخص الذي يستيقظ في الصباح ويتساءل عما إذا كنت سأرى نهاية اليوم أم لا، أنا هادئ جدا بشأن تلك الأمور".وأوصى توم هانكس الجميع بفعل ثلاثة أشياء، هي: ارتداء قناع والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين".

وتساءل توم هانكس أيضا كيف قاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البلاد خلال الوباء، قائلا "لقد نشأت وأنا أتطلع إلى قادتنا للحصول على توجيه هادئ ومستنير، ولا أعتقد أننا حصلنا على ذلك الآن".

وأظهر توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون نتائج إيجابية بشأن إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد في شهر مارس/ آذار بأستراليا، وقتما كان منشغلا بتصوير سيرة ذاتية جديدة للمطرب الأمريكي الراحل، إلفيس بريسلي.

وبعد مرور أسبوعين في الحجر الصحي، تعافى هو وزوجته وعادا إلى لوس أنجلوس.

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