الشيخ يُخير الأهلي بين البقاء وحسم أمره أو الانتقال لبيراميدز

أقام أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من أجل تحديد مصيره في القلعة الحمراء خلال بالموسم الجديد.

















وقال أحمد الشيخ لعبدالحفيظ أن بيراميدز يرغب في التعاقد مع بشكل رسمي، وقام بالدخول في مفاوضات جادة معه، وذالك من أجل الحصول على خدماته خلال الموسم الجديد.

















وفي انتظار قرار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل تحديد مصيره الشيخ مع الفريق في الموسم الجديد، والرد على مسؤولي بيراميدز .











