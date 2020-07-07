الشيخ يُخير الأهلي بين البقاء وحسم أمره أو الانتقال لبيراميدز

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:23 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
غدير أحمد
أقام أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من أجل تحديد مصيره في القلعة الحمراء خلال بالموسم الجديد.




وقال أحمد الشيخ لعبدالحفيظ أن بيراميدز يرغب في التعاقد مع بشكل رسمي، وقام بالدخول في مفاوضات جادة معه، وذالك من أجل الحصول على خدماته خلال الموسم الجديد. 




وفي انتظار قرار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل تحديد مصيره الشيخ مع الفريق في الموسم الجديد، والرد على مسؤولي بيراميدز .



وسيقوم بيراميدز بإرسال عرض رسمي إلى إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات أحمد الشيخ، حال موافقة فايلر على رحيل اللاعب بداية من الموسم الجديد.

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