انقسام في الزمالك بعد طلب كارتيرون عودة نجم الفريق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:05 ص
كارتيرون
كارتيرون
غدير أحمد
يوجد اضراب داخل جهاز الكرة بنادي الزمالك بعد طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعودة المغربى حميد أحداد، لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء المغربى.




 حيث أن وجد انقسام حول قرار الفرنسي بعودة اللاعب إلي الفريق بعد إنتهاء الإعارة مره اخر ام لا.





وجاء الأختلاف بحجة عدم الحاجة إليه،  ووجود تكدس فى قائمة الأجانب بالفريق، كما ينتظر نادي الزمالك وصول عرض رسمى خارجى لضم اللاعب بشكل نهائى.






وقدم حميد أحداد إدارة مميز مع الرجاء المغربى، فى بطولة الدورى المغربي، و دورى أبطال إفريقيا، رغم عدم حصوله على الفرصة المناسبة مع القلعة البيضاء.

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