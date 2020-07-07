أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في السوق المحلي

شهدت أسعار حديد التسليح، اليوم الثلاثاء 7-7-2020 استقرارا في الأسواق، حيث وصل سعر الطن إلى 9750 جنيها، وتقدم لكم بوابة الفجر خدمة أسعار الحديد في السطور التالية.





أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-7-2020





أسعار حديد عز يتراوح سعر الطن 9750 جنيه.





أسعار حديد المصريين يتراوح سعر الطن 9550 جنيه.





أسعار حديد بشاي يتراوح سعر الطن 9600 جنيه.





أسعار حديد العتال يتراوح سعر الطن 9600 جنيه.





أسعار حديد عطية يتراوح سعر الطن 9550 جنيه.





أسعار حديد سرحان يتراوح سعر الطن 9500 جنيه.





أسعار حديد الكومي يتراوح سعر الطن 9500 جنيه.





أسعار حديد المراكبي يتراوح سعر الطن 9500 جنيه.





أسعار حديد المعادي يتراوح سعر الطن 9500 جنيه.





أسعار حديد العشري يتراوح سعر الطن 9500 جنيه.





أسعار حديد بيكانو يتراوح سعر الطن 9500 جنيه.





أسعار حديد الجيوشي يتراوح سعر الطن 9500 جنيه



