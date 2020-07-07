أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في السوق المحلي

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء 7-7-2020 استقرارا في الأسواق، حيث وصل سعر الطن إلى 720 جنيها، وتقدم لكم بوابة الفجر خدمة أسعار الأسمنت في السطور التالية.





أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-7-2020





سعر الأسمنت المسلح 720 جنيها للطن.





سعر أسمنت النصر 710 جنيهات للطن.





سعر اسمنت أسيوط الفهد 710 جنيهات للطن





سعر أسمنت المنيا 715 جنيها للطن.





سعر أسمنت حورس 710 جنيهات للطن.





سعر أسمنت الصخرة 710 جنيهات للطن.





سعر أسمنت المخصوص 715 جنيها في الطن.





سعر أسمنت أسوان 710 جنيه في الطن.





سعر أسمنت العريش العسكري 705 جنيه للطن.





سعر أسمنت سيناء 710 جنيهات في الطن.





سعر أسمنت حلوان 725 جنيها في الطن.





سعر أسمنت مصر بني سويف 780 جنيها في الطن.





سعر أسمنت السويس 720 جنيها في الطن





سعر أسمنت السويدي 725 جنيها في الطن.



