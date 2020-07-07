أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في السوق المحلي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
واصلت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 7-7-2020 استقرارها مع ضخ التموين كميات اضافيه منها بالأسواق.

وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة، أمس الاثنين، 23 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 25 – 28 جنيهًا الكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة 35 جنيها للمستهلك.

وتنشر لكم بوابة الفجر، أسعار الدواجن في الأسواق المصرية كالتالي:


أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7 - 7 - 2020

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 - 7 - 2020

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 27 جنيها.

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

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