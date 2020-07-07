الطقس اليوم| معتدل ولطيف.. وتحذيرات بشأن الأيام المقبلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة".

طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، عن طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انكسار في درجات الحرارة وتعود إلى معدلها الطبيعي بداية من الاثنين.

سجلت درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة الأربعاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الخميس، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة بوابة الفجر انكسار في درجات الحرارة الفجر الطقس

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 17 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 15 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 28 دقيقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 11 ساعة

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

حفاظًا على صحتكم.. بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الاثنين.. وتوجه تحذيرات للمواطنين

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

"تقلبات جوية.. واضطراب حركة الملاحة".. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين

طقس شديد الحرارة وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من الأيام المقبلة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»