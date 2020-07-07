مقابل مبلغ ضخم.. الإسماعيلي يوافق على بيع نجم جديد من الفريق









حدد نادي الإسماعيلي مطالبه في الساعات القليلة الماضية للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد مسئولو نادي الإسماعيلي على ترحيبهم بفكرة بيع عبد الرحمن مجدي نجم الفريق في الصيف المقبل ولكن بشرط الحصول على مبلغ معين لضمه.





واشترط مسئولو نادي الإسماعيلي الحصول على مبلغ 35 مليون جنية للموافقة للموافقة على فكرة رحيل عبد الرحمن مجدي في نهاية الموسم الجاري.





وينوي مسئولو الدراويش تسويق عبد الرحمن مجدي في الأيام القادمة لجلب عرض أوروبي مناسب له في الصيف ليحصل على فرصة إحتراف في الخارج.



