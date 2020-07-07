مقابل مبلغ ضخم.. الإسماعيلي يوافق على بيع نجم جديد من الفريق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:40 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
حسام مجدي


حدد نادي الإسماعيلي مطالبه في الساعات القليلة الماضية للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مسئولو نادي الإسماعيلي على ترحيبهم بفكرة بيع عبد الرحمن مجدي نجم الفريق في الصيف المقبل ولكن بشرط الحصول على مبلغ معين لضمه.

واشترط مسئولو نادي الإسماعيلي الحصول على مبلغ 35 مليون جنية للموافقة للموافقة على فكرة رحيل عبد الرحمن مجدي في نهاية الموسم الجاري.

وينوي مسئولو الدراويش تسويق عبد الرحمن مجدي في الأيام القادمة لجلب عرض أوروبي مناسب له في الصيف ليحصل على فرصة إحتراف في الخارج.

يذكر أن عبد الرحمن مجدي كان قد أكد انه لا يرغب في اللعب لأي نادي داخل مصر غير الإسماعيلي وهدفه الأول هو الاحتراف في أوروبا وسط اهتمام من جانب الأهلي والزمالك منذ فترة بضم اللاعب.

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