دنيا سمير غانم تنشر صورة نادرة لها مع رجاء الجداوي
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:13 ص
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة دنيا سمير غانم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وكانت الصورة تبدو في عيد ميلاد إحداهما.
وظهرت رجاء الجداوي وهى تقبل الفنانة دلال عبد العزيز، واكتفت دنيا سمير غانم بالصورة ولم تضف أي نصوص عليها.
يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أول أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.
ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي