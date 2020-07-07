دنيا سمير غانم تنشر صورة نادرة لها مع رجاء الجداوي





يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أول أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.





ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي





وظهرت رجاء الجداوي وهى تقبل الفنانة دلال عبد العزيز، واكتفت دنيا سمير غانم بالصورة ولم تضف أي نصوص عليها.