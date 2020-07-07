بهذه الطريقة ..إيمي سمير غانم تودع رجاء الجداوي

تحرص الفنانة إيمى سمير غانم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت إيمى سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، واكتفت بالصور والتعليق بقلب مكسور، دليل على حزنها الشديد على وفاة رجاء الجداوي.

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أول أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي