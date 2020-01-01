الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:04 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


يرغب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لضم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

ويرصد النادى الأهلى مبلغ 25 مليون جنيه لضم طاهر محمد طاهر بيننا يطلب الذئاب 40 مليون جنيه ويسعي مسؤولي القلعة الحمراء لنزول المبلغ المطلوب .

ويذكر أن الأهلي يتمسك بضم صفقة طاهر محمد طاهر للتخوف من رحيل رمضان صبحي جناح الفريق لهيدرسفيلد تاون الانجليزي بنهاية الموسم بعد إنتهاء إعارته.

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