ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز توتنهام على إيفرتون

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:02 ص
توتنهام وايفرتون
توتنهام وايفرتون
عبد القادر عرابي


حقق فريق توتنهام فوزاً هاماً على ضيفه إيفرتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريق بملعب توتنهام الجديد، في ختام مباريات الجولة 33 من البطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 عبر مدافع إيفرتون مايكل كين بالخطأ في مرماه، بعد أن حول تسديدة لاعب توتنهام جيوفاني لو سيلسو داخل مرماه.


بهذا الهدف، يتقدم توتنهام للمركز الثامن برصيد 48 نقطة، مقابل 44 نقطة لإيفرتون في المركز الحادي عشر، ليصبح ترتيب البريمييرليج بعد مرور 33 جولة كما يلي.

1-  ليفربول 89 نقطة.
 
2- مانشستر سيتي 66 نقطة.

3- ليستر سيتي 58 نقطة.

4- تشيلسي 57 نقطة.

5-  مانشستر يونايتد 55 نقطة.

6- وولفرهامبتون 52 نقطة.

7- أرسنال 49 نقطة.

8-  توتنهام 48 نقطة.

9- شيفيلد يونايتد 48 نقطة.

10- بيرنلي 46 نقطة.

11- إيفرتون 44 نقطة.

12- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

13- ساوثهامبتون 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون 36 نقطة.

16- وست هام يونايتد 31 نقطة.

17- واتفورد 28 نقطة.

18- أستون فيلا 27 نقطة.

19- بورنموث 27 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

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