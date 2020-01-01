مواعيد مباريات دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا









قرر الإتحاد الأوربي لكرة القدم عودة بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخري بعد أن توقفت لأكثر من 4 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم حيث كانت اخر مواجهة بين نادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني فى شهر فبراير الماضي والتي شهدت إقصاء حامل لقب البطولة على يد النادي الإسباني ضمن منافسات إياب دور ال16 من عمر البطولة الأوربية.













وحدد الإتحاد الأوربي يوم 7 و 8 أغسطس المقبل لاستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخري واستكمال باقي مباريات دور ثمن النهائي والذي يتبقي له أربعة مباريات وهم.





بايرن ميونيخ الألماني VS تشيلسي الإنجليزي.





برشلونة الأسباني VS نابولي الإيطالي.





يوفنتوس الإيطالي VS ليون الفرنسي.





ريال مدريد الإسباني VS مانسشتر سيتي الإنجليزي.



