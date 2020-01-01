خاص| بعد فرحة عشاق بهاء سلطان بألبومه الجديد.. مفاجأة صادمة في انتظارهم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انتشرت منذ قليل شائعات تفيد باقتراب صدور ألبوم جديد للفنان بهاء سلطان، فيما سادت الفرحة بين الجمهور الذي قام بتداول الأنباء بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية.

وتواصل "الفجر الفني" مع مصدر مقرب من الفنان بهاء سلطان، الذي أكد أن جميع الأخبار والتفاصيل التي أفادت بوجود ألبوم جديد خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح قائلًا: "هناك ملحن يُسمى تامر حجاج، قام بنشر صورة لبهاء سلطان وكتب عليها هانت، مشيرًا إلى أن هذه الصورة قديمة منذ 3 أعوام، فمن الممكن عندما شاهد الجميع هذه الصورة توقعوا أن بهاء سيقوم بعمل ألبوم جديد، وهذا ليس صحيح".

يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية "انت استثنائي"، في شهر رمضان الماضي، برفقة الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا جدًا بعد طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش.. ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين".

أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 16 ساعة

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 6 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب أعداد كورونا

منذ ساعتين

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ أقل من ساعتين

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

04:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»