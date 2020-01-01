خاص| بعد فرحة عشاق بهاء سلطان بألبومه الجديد.. مفاجأة صادمة في انتظارهم





وتواصل "الفجر الفني" مع مصدر مقرب من الفنان بهاء سلطان، الذي أكد أن جميع الأخبار والتفاصيل التي أفادت بوجود ألبوم جديد خاطئة ولا أساس لها من الصحة.





وأوضح قائلًا: "هناك ملحن يُسمى تامر حجاج، قام بنشر صورة لبهاء سلطان وكتب عليها هانت، مشيرًا إلى أن هذه الصورة قديمة منذ 3 أعوام، فمن الممكن عندما شاهد الجميع هذه الصورة توقعوا أن بهاء سيقوم بعمل ألبوم جديد، وهذا ليس صحيح".



يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية "انت استثنائي"، في شهر رمضان الماضي، برفقة الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا جدًا بعد طرحها.



وتقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش.. ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين".





انتشرت منذ قليل شائعات تفيد باقتراب صدور ألبوم جديد للفنان بهاء سلطان، فيما سادت الفرحة بين الجمهور الذي قام بتداول الأنباء بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية.