موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:01 ص
مانشستر يوناتيد
مانشستر يوناتيد
علي ماهر حلمي


يحل نادى مانسشتر يونايتد ضيفا على نظيره نادى استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين مانشستر يونايتد أمام استون فيلا يوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي مانسشتر يونايتد المباراة هو فى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي استون فيلا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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