أحمد الشيخ يطالب بحسم مصيره قبل الانتقال لبيراميدز

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:57 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
محمد الدمتناوي


عقد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجل تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد الشيخ لسيد عبد الحفيظ، أن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد معه، وأن يريد تحديد مصيره مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويستعد نادي بيراميدز لإرسال عرض رسمي للمارد الأحمر، من أجل الحصول على خدمات أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر أحمد الشيخ عودة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من سويسرا، وقيادة تدريبات الفريق مره أخرى، من أجل حسم مصيره مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

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