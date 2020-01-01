نص رسالة الحب المؤثرة التي كتبها الموسيقار إنيو موريكوني قبل وفاته

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
وكالات

كشف نجل المؤلف الموسيقي الإيطالي الشهير، إنيو موريكوني، الذي توفي صباح اليوم، عن نعي كتبه والده لنفسه.

وجه المؤلف الموسيقي البارز، والذي وضع الموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام العالمية، كما وضع أشهر الألحان التي يعرفها معظمنا (دون أن نعرف في أحيان كثيرة أن موريكوني تحديدا هو من كتبها)، وجه رسالته لزوجته، وبدأها بالكلمات التالية:

"أنا، إنيو موريكوني، قد متّ. أعلن ذلك لجميع الأصدقاء الذي كانوا دائما على مقربة مني، وحتى لأولئك ممن تربطني بهم أواصر الصداقة، وإن كانوا بعيدين. من المستحيل بالطبع تسمية الجميع، إلا أن مكانة خاصة يشغلها في قلبي كل من روبيرتا وبيبوتشيو، اللذان سعدت بصداقتهما في السنوات الأخيرة".

ثم شرع مريكوني في الحديث بأن رغبته هي التي حددت أن تكون جنازته خاصة، دون جمهور: "هناك سبب واحد فقط وراء رغبتي في أن تقتصر الجنازة على دائرة ضيقة. كل ما هناك أني لا أرغب في إزعاج أحد".



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