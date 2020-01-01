موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الٱيطالي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:37 ص
ميلان ضد يوفنتوس
ميلان ضد يوفنتوس
عبد القادر عرابي

يستضيف ملعب سان سيرو مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو، مباراة قوية تجمع بين ميلان وضيفه يوفنتوس، في إطار مواجهات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.


وسيسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، وتعزيز صدارة الفريق.  


في المقابل، يريد ميلان، بقيادة ستيفانو بيولي، تحقيق فوز جديد، يبقى الفريق في صراع المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.


يحتل يوفنتوس صدارة أندية الكالتشيو برصيد 75 نقطة، مقابل 46 نقطة لميلان، يحتل بها المركز السابع، بعد مرور 30 جولة.


ومن المقرر أن تُذاع المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

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