موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الٱيطالي





يستضيف ملعب سان سيرو مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو، مباراة قوية تجمع بين ميلان وضيفه يوفنتوس، في إطار مواجهات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.









وسيسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، وتعزيز صدارة الفريق.









في المقابل، يريد ميلان، بقيادة ستيفانو بيولي، تحقيق فوز جديد، يبقى الفريق في صراع المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.









يحتل يوفنتوس صدارة أندية الكالتشيو برصيد 75 نقطة، مقابل 46 نقطة لميلان، يحتل بها المركز السابع، بعد مرور 30 جولة.







