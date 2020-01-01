"فلاشة ومقاطع جنسية".. تفاصيل التحقيق مع هدير الهادي فتاة الـ"تيك توك"

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، تفاصيل جديدة بشأن هدير الهادي، فتاة الـ"تيك توك"، حيث أنها تم ضبطها أمام مسجد "الحصري"، بمنطقة 6 أكتوبر، في انتظار شاب عربي كانت تستعد لإقامة علاقة معه.





وأشارت التحقيقات، إلى أن الفتاة زعمت خلال التحقيق معها أنها من عائلة ثرية جدًا، ولكن فيما بعد أقرت بأنها من أسرة متواضعة، وتضطر إلى عمل الفيديوهات الإباحية للإنفاق على عائلتها، كما أنمها تعمل في شركة للترويج للمنتجات بطريقة الإثارة للحصول على المال.





وتم ضبط "فلاشة"، في شقة المتهمة، عليها مقاطع جنسية عبارة عن علاقة حميمة بينها وبين شخص آخر، اعترفت بأنه كان يقيم معها في بعض الأوقات.





حبس فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بأكتوبر بحبس "هدير الهادي " فتاة "تيك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادت المجتمع.





وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، عن التهم الموجهة إلى "هدير الهادي" فتاة التيك توك، بعد القبض عليها من داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، في واقعة نشرها صور وفيديوهات خادشه للحياء.





وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة بأكتوبر، وجهت لها تهم إنشاء قناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح، ونشر فيديوهات خادشه للحياء ومخله لقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور.





وأمرت النيابة، بفحص اللاب توب الخاص بالفتاة، وهاتفها المحمول، والتي استخدمتهما في تصوير وبث الفيديوهات عبر تطبيق "تيك توك".





البداية.. مقاطع خادشه للحياء على "تيك توك"

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد قيام فتاة تدعي هدير الهادي بنشر عدد من الفيديوهات التي تحمل محتوي خادش للحياء عبد تطبيق التيك توك.



