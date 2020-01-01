الفنانة تولين بكري تكشف سر إصابتها بمرض نفسي حاد

كشفت الفنانة السورية تولين بكري، عن الأسباب التي أدت إلى دخولها معترك الأمراض النفسية.





وكتبت تولين عبر صفحتها على "فيسبوك": "تفكيري زاد، لم أعد استطع النوم، وكشفت عن مرض ليعذروني الناس إذا نسيت، إذا أصبحت مزاجية بشكل واضح، وبالأخير المرض النفسي ليس بسرطان أو مرض عضال او مصيبة".





يذكر أن بكري كشفت قبل ايام عن معاناتها من مرض نفسي، وهو اضطراب ثنائي القطب، ويطلق عليه أيضاً الاكتئاب الهوسي.





و لم تكشف تولين فيه سبب اصابتها بهذا المرض آنذاك، لكنها فقط شجعت متابعيها على عدم اخفاء أمراضهم النفسية لأنها ليست وصمة عار.



