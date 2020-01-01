رحيل 4 لاعبين من إنتر ميلان
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:08 ص
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة انتر ميلان الإيطالي فى رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .
وذكرت صحيفة" لاجازيتا ديللو سبورت " أن النيراتزوري قرر رحيل 4 لاعبين وهم دييجو جودين، ماتياس فيتشينو، روبيرتو جاليارديني، كريستيانو بيراجي.
وأوضحت الصحيفة أن النادى سيقيم وضع اليكسيس سانشيز خلال الفترة المقبلة .
وكان انتر ميلان خسر أمس أمام بولونيا بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الايطالي .