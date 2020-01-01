الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مهاجم المقاولون العرب

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:06 ص
علي خلاف


تبحث إدارة النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على طلب المدرب السويسري رنيه فايلر.


الخطيب يتدخل لتخليص طاهر محمد طاهر


تحدث مصدر مطلع في مجلس إدارة المقاولون العرب، أن هناك جلسة في الأيام المقبلة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحسن صلاح نظيره في المقاولون، لبحث تطورات صفقة طاهر محمد طاهر وانتقاله إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضحت مصادر صحفية أن مسئولي المقاولون العرب يريدون  الحصول على 30 مليون جنيه للموافقة على بيع طاهر لصالح الأهلي.


وأضاف المصادر أن الأهلي يرغب في ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع بند يسمح لإدارة المقاولون العرب، بالحصول على نسبة حال إعادة بيع اللاعب في المستقبل.


الجدير بالذكر أنجلسة الخطيب ومحسن صلاح ستحسم جميع الأمور الخاصة بصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي ، في ظل تمسك الأحمر بضمه.

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