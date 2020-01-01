المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني









اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بعد إنتزاعها من غريمه برشلونة، وذلك بعد تعادل الفريق الكتالوني أمام إشبيلية وسيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد في منافسات الدوري الإسباني، ليحصل الميرنجي على فرصة لتحقيق اللقب الغائب عن خزانة من ثلاثة مواسم.









ويشتعل الصراع علي التتويج بلقب الليجا بعد فور ريال مدريد علي نظيره أتليتكو بلباو بهدف نظيف، و سقوط فياريال في فخ برشلونة برباعية لهدف، ليصبح فارق النقاط بينهما 4 لصالح الفريق الملكي.









ويتمنى برشلونة تعثر ريال مدريد في مباراتين، بينما يفوز الفريق الكاتالوني بجميع المباريات المتبقية، من أجل التتويج بلقب الليجا والحفاظ عليه للموسم الثالث على التوالي.









وتأتي مباريات ريال مدريد المتبقية كالتالى:









الجولة 35: ريال مدريد × ألافيس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





الجولة 36: غرناطة × ريال مدريد، على ملعب لوس كارمينيس





الجولة 37: ريال مدريد × فياريال، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.





الجولة 38: ليجانيس × ريال مدريد، على ملعب بوتراكو.





وعلى الجانب الآخر أتت مباريات برشلونة المتبقية كالتالى:-





الجولة 35: برشلونة × إسبانيول، على ملعب كامب نو.





الجولة 36: بلد الوليد × برشلونة، على ملعب خوسيه زوريلا.





الجولة 37: برشلونة × أوساسونا، على ملعب بامبلونا.



