20 مليون مشاهدة لأغنية محمد رمضان "كورونا فيروس" (فيديو)
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:59 ص
حققت أعنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتخطت مشاهدات الأغنية حاجز الت 20 مليون مشاهدة، حيث حققت تحديدًا أكثر من 20,280,722 مشاهدة منذ طرحها في 11 يونيو الماضي.
طرح رمضان أغنية "كرونا فيروس" يوم 11 يونيو، تعاون مع محمد سامي وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية.
يعد هذا التعاون الثاني بين محمد سامى ومحمد رمضان، فقدموا سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، ووصل عدد مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن.
يذكر أن آخر عمل لمحمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.