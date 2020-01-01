20 مليون مشاهدة لأغنية محمد رمضان "كورونا فيروس" (فيديو)

حققت أعنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وتخطت مشاهدات الأغنية حاجز الت 20 مليون مشاهدة، حيث حققت تحديدًا أكثر من 20,280,722 مشاهدة منذ طرحها في 11 يونيو الماضي.





طرح رمضان أغنية "كرونا فيروس" يوم 11 يونيو، تعاون مع محمد سامي وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية.



