المصري يناشد وزارة الرياضة للعب في ستاد بورسعيد









تحدث محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن المسحة الأولى والثانية للاعبي الفريق جاءت سلبية.









وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "المسحة الأولى والثانية للاعبي المصري جاءت سلبية، والفريق يؤدي فترة إعداد جيدة".









وتابع: "سنجتمع مع اللجنة الخماسية خلال أيام، ونناشد وزير الرياضة مساندة المصري، وعودته للعب في بورسعيد".









وواصل: "لدينا مقترح للعب في بورفؤاد، أو ملعب المريخ، أو بورسعيد، وننتظر رد الوزير والجهات الأمنية".







