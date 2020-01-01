نجم برشلونة السابق يعلق على مجاملة التحكيم لريال مدريد





قام البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق بالرد على أحد متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي الذي سأله عن رأيه في الواقعة المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو وانتهت بفوز الملكي بهدف نظيف وذلك ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.









وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن سيرجيو راموس قائد الملكي قام بدهس قدم راؤول جارسيا نجم أتلتيك بلباو داخل منطقة جزاء ريال مدريد في واقعة لم يلتفت لها حكم اللقاء أو تقنية الفيديو والمعروفة بالفار.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن داني ألفيس لم يفوت الفرصة للتعليق على الواقعة بعد أن سأله أحد المتابعين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن رأيه.









ورد ألفيس عليه قائلا:"في أحد الأيام، علمونا أن علينا أن نفعل أكثر مما كنا نفعل أو لن يكون ذلك كافيًا بالنسبة لنا وكان الأمر كذلك بالفعل".







