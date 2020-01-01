ترتيب هدافي الدوري الاسباني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:36 ص
ميسي وبنزيما
ميسي وبنزيما
محمد جمال
 

انتهت اليوم مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الاسباني بعد إقامة مباراتان وهم تعادل ليفانتى مع ريال سوسيداد وفوز إشبيلية على إيبار بهدف دون رد .


وكان ريال مدريد استمر فى الفوز بعدما قاد سيرجيو راموس فريقه للفوز على نظيره اتليتك بيلباو بهدف دون رد ، بينما حقق برشلونة الفوز على فريق فياريال برباعية مقابل هدف .



ترتيب هدافي الدوري الاسباني.

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 22 هدف 

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 17 هدف 

جيرارد مورينو لاعب فياريال 16 هدف 

لويس سواريز لاعب برشلونة 14 هدف 

لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية 13 هدف 

راؤول جارسيا لاعب اتليتك بيلباو 13 هدف 

إياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو 13 هدف

انتى بوديمير لاعب مايوركا 12 هدف

الفارو موراتا لاعب اتليتكو مدريد 11 هدف

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