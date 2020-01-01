الكشف عن حقيقة الخلاف المالي بين مروان محسن والأهلي









تحدث مصدر مقرب من مروان محسن مهاجم الأهلي، عن حقيقة ما تردد عن وجود خلاف مالي مع إدارة ناديه بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.









حقيقة الخلاف مالي بين مروان محسن والأهلي









تحدثت مصادر صحفية مساء اليوم الاثنين أنه لا خلافات بين مروان محسن وإدارة الأهلي.









وأوضحت المصادر أن ما تردد عن اشتراط مروان محسن التواجد ضمن لاعبي الفئة الأولى بالفريق أو تقاضي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، أمر غير صحيح على الإطلاق.









وأضافت المصادر أن مروان محسن استجاب لرغبة الأهلي، بتواجده ضمن الفريق وتجديد تعاقده، ويتولى حاليًا وكيله التفاوض مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، دون شروط مسبقة وبترحيب كامل منه لاستمرار مسيرته مع الأحمر.











