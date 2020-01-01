خروج مطران البلينا من المستشفي بعد سلبية تحاليل إصابته بكورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:55 م
مطران البلينا
مطران البلينا
حازم رفعت
أعلنت إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، خروج الأنبا ويصا مطران البلينا، من إحدى مستشفيات العزل، بعد تعافيه تمامًا وسلبية نتائج التحاليل الطبية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد مصدر كنسي، في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن الأنبا ويصا الآن في مقره بالقاهرة، ليقضي فترة نقاهة، ثم يعود إلي إيبارشية البلينا جنوب محافظة سوهاج، ليمارس خدمته بشكل طبيعي.

كان مصدر كنسي مُطلع، قال: إن الأنبا ويصا، يخضع لبروتوكول علاج تحت إشراف طبي في القاهرة، بعدما تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة "الفجر"، أن الحالة الصحية لنيافته مستقرة جدًا ويخضع حاليا للإشراف الطبي، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أكدت أنه بصحة جيدة وأنه يخلو من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.

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