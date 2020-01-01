شاهد.. نجم "لعبة النسيان" الطفل آدم ينهار بالبكاء حزنا على وفاة رجاء الجداوي (فيديو)

بكى الطفل آدم وهدان نجم مسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني، عل الهواء حزنا على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت إثر مضاعفات فيروس "كورونا".

وأضاف فى مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية: "أتا بحبها، وكانت علطول عايزاني ارتدي الكمامة في تصوير "لعبة النسيان".

وأشار إلى أن الراحلة كانت دائمًا تشتري لي المشروبات التني تقوي المناعة ضد فيروس "كورونا".

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أول أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.



