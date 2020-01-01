هيديرسفيلد يحسم موقف رمضان صبحي النهائي









تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي مستقبل جناح الفريق الكروي الأول رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.









مصير رمضان صبحي









تحدث مصدر مسؤول بالأهلي المصري، عن ترحيب إدارة هيديرسفيلد الإنجليزي ببيع رمضان صبحي، بعد العرض الذي قدمه الفريق الأحمر خلال الأيام الماضية لشراء الجناح الدولي بشكل نهائي.









وذكرت مصادر صحفية أن مسئولي الأهلي قدموا عرضا لهيديرسفيلد من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي وحصلوا على موافقة النادي الإنجليزي.









وأوضحت المصادر: "هيديرسفيلد غير متمسك باستمرار رمضان صبحي ورحب بالبيع، لكن يبقى التفاوض في الوقت الحالي على قيمة الصفقة، كما أن النادي الإنجليزي طلب تأجيل حسم المفاوضات لنهاية الموسم".









وأكدت المصادر: "الأهلي يرغب في حسم الصفقة قبل نهاية الموسم بسبب الرغبة في الإبقاء على رمضان صبحي نظرا لأهميته الفنية، إلى جانب ضمان عدم وجود عروض منافسة بقيمة مالية أعلى".







