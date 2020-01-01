هيديرسفيلد يحسم موقف رمضان صبحي النهائي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:06 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف


تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي مستقبل جناح الفريق الكروي الأول رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.


مصير رمضان صبحي 


تحدث مصدر مسؤول بالأهلي المصري، عن ترحيب إدارة هيديرسفيلد الإنجليزي ببيع رمضان صبحي، بعد العرض الذي قدمه الفريق الأحمر خلال الأيام الماضية لشراء الجناح الدولي بشكل نهائي.


وذكرت مصادر صحفية أن مسئولي الأهلي قدموا عرضا لهيديرسفيلد من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي وحصلوا على موافقة النادي الإنجليزي.


وأوضحت المصادر: "هيديرسفيلد غير متمسك باستمرار رمضان صبحي ورحب بالبيع، لكن يبقى التفاوض في الوقت الحالي على قيمة الصفقة، كما أن النادي الإنجليزي طلب تأجيل حسم المفاوضات لنهاية الموسم".


وأكدت المصادر: "الأهلي يرغب في حسم الصفقة قبل نهاية الموسم بسبب الرغبة في الإبقاء على رمضان صبحي نظرا لأهميته الفنية، إلى جانب ضمان عدم وجود عروض منافسة بقيمة مالية أعلى".


الجدير بالذكر أن مسئولي الأهلي قدموا عرضا يقدر بـ3 ملايين يورو، بينما طالب النادي الإنجليزي برفع القيمة المالية من أجل التخلي عن خدمات رمضان صبحي.

أخبار تهمك

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 7 ساعات

"الري" تعلق على صور الأقمار الصناعية لملء سد النهضة

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رد ريال مدريد على تصريحات برشلونة بشأن التحكيم

منذ ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ حوالي 4 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

09:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»