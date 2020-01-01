



يتصدر جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال .













وأختتمت اليوم منافسات الجولة ال 33 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بعد فوز توتنهام هوتسبير بهدف دون رد على فريق إيفرتون .













وكان أمس حقق فريق ليفربول الفوز بهدفين على فريق أستون فيلا بهدفين دون رد بينما خسر مانشستر سيتي بهدف دون رد أمام ساوثهامبتون بينما استمر مانشستر يونايتد فى التألق وفاز على بورنموث برباعية مقابل هدفين .













ترتيب هدافي الدوري الانجليزي









جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 21 هدف









بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال 19 هدف









دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 18 هدف









محمد صلاح لاعب ليفربول 17 هدف









ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف





سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف





راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 15 هدف





أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف



