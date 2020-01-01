صراع كبير وشرس على نجم نيوكاسل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:55 ص
نيو كاسيل
نيو كاسيل
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول آرسنال الإنجليزي في صراع شرس مع كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وذلك من أجل الحصول على خدمات أحد نجوم الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن أندية آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع آلان ساينت ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آلان ساينت ماكسيمين كان قد انتقل إلى نيوكاسل في صيف العام الماضي قادمًا من نيس الفرنسي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني ويبدو في طريقه إلى الرحيل بعد سلسلة من العروض المميزة في الآونة الأخيرة.


وأكد الموقع الفرنسي أن آرسنال يترقب إمكانية رحيل مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت وذلك ضمن صفقة الحصول على خدمات توماس بارتي نجم خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.


وذكر الموقع الفرنسي أن ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل كان قد صرح مؤخرًا بأنه لا ينوي التخلي عن آلان ساينت ماكسيمين مؤكدًا أن النجم الفرنسي هو أفضل صفقة في الدوري الإنجليزي مقارنة بالمبلغ الذي دفع من أجله.

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