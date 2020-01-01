الزمالك يسابق الزمن لتجديد عقد ساسي





كشفت تقارير صحفية أن مرتضى منصور رئيس الزمالك استفسر من أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في النادي عن اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم في الفترة الحالية وذلك عقب قرار تجديد عقود كلا من حازم إمام وعبد الله جمعة نجمي الفريق.













وكشف أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي هو اللاعب المنتظر تجديد عقده في الفترة الحالية، حيث سينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل.













واتخذ مرتضى منصور رئيس الزمالك قرار بفتح ملف تجديد عقد ساسي مباشرة عقب عودته من تونس، حيث سيتم وضع التجديد له بمثابة أولوية وذلك عقب تجديد عقود كلا من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ومحمود علاء نجم دفاع الفريق بالإضافة إلى الثنائي حازم إمام الظهير الأيمن للفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للنادي الأبيض لذلك سيكون التجديد للنجم التونسي على رأس أولويات إدارة كرة القدم في القلعة البيضاء في المرحلة المقبلة.













وبدأ مسئولو الزمالك في اتخاذ إجراءات عودة الثلاثي الأجنبي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي من بلادهم تونس والمغرب استعداداً لعودة الفريق إلى التدريبات في الساعات القادمة وخضوعهم لمسحة فيروس كورونا المستجد من أجل الاطمئنان على صحتهم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائهم ومن المنتظر عودة الثلاثي في الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران.













وحاول الجهاز الفني والإداري للزمالك طوال الفترة الماضية الاطمئنان على بن شرقي واوناجم وساسي خلال تواجدهم في بلادهم وتنفيذ برنامج التدريب الخاص بالفريق استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها شهر سبتمبر المقبل في حين كلف مرتضى منصور إدارة كرة القدم في النادي تحت إشراف أمير مرتضي بتحويل مرتبات اللاعبين الأجانب بالفريق عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم.

















وأكد مرتضى منصور أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون سيقومون بصرف مستحقاتهم بشكل فوري مع اللاعبين بعد تنازل الجهاز الفني واللاعبين عن 50% من المستحقات الخاصة بهم في فترة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، حيث تنازل الجهاز الفني للزمالك واللاعبين عن راتب شهرين من الأربعة أشهر التي شهدت توقف النشاط الكروي.



